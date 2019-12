Nowe psy w poznańskiej policji. Huzar i Rati będą patrolować ulice Poznania [ZDJĘCIA]

Huzar i Rati miesiąc temu zostali przydzieleni do Plutonu Przewodników Psów Służbowych Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. Nim to się stało, psy przeszły wstępną kwalifikację, bo nie każdy czworonożny policjant nadaje się do służby. Teraz odbywają szkolenie pod nadzorem Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji z siedzibą w Sułkowicach.