Nowe remonty startują w Poznaniu. Kierowcy muszą uważać. Gdzie?

Ten tydzień będzie odbywać się na poznańskich drogach pod znakiem nowych remontów: do prowadzonych od ubiegłego roku znanych kierowcom prac dojdą nowe – m.in. na Umultowskiej i Wieruszowskiej.

Na ul. Umultowskiej ekipy remontowe pojawią się we wtorek 4 kwietnia. Remont nawierzchni jezdni rozpocznie się na pasie w kierunku centrum od ul. Wachowiaka do ul. Sarmackiej, i spowoduje wprowadzenie ruchu wahadłowego. - W trakcie prac zerwana zostanie stara i ułożona nowa nawierzchnia (dodatkowo wzmacniana specjalną siatką w rejonie zatok autobusowych) – informuje Zarząd Dróg Miejskich. - Dzięki temu kierowcy i rowerzyści zyskają o wiele bardziej komfortowe warunki poruszania się. Remont przyniesie także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jako, że jest to jedna z głównych tras komunikacyjnych w tym rejonie, remont będzie prowadzony etapami, aby prace powodowały jak najmniejsze utrudnienia w ruchu.

Pierwszy etap prac prowadzony będzie na lewym pasie od ul. Sarmackiej do ul. Wachowiaka / Madziarskiej, by 7 kwietnia przenieść się na sąsiedni pas. Z ul. Sarmackiej będzie można wyjechać tylko w stronę miasta, a na remontowanym odcinku drogi obowiązywać będzie ruch wahadłowy.

Kolejny etap remontu rozpocznie się 21 kwietnia i wówczas drogowcy przejmą prawy pas ruchu w kierunku Umultowa na odcinku od wjazdu na stację paliw do ul. Sarmackiej, by od 27 kwietnia przejść na pas w stronę centrum na tym samym odcinku. Ruch na tym fragmencie ul. Umultowskiej ponownie będzie odbywał się wahadłowo. Wyjazdy z ulic bocznych ulic na tym odcinku będą zamknięte lub możliwe w tylko stronę centrum. W sumie prace mają zakończyć się do 12 maja, będą kosztować niecały milion złotych.

Zobacz też: Postępują prace przy remoncie trasy PST. Kiedy pojadą nią tramwaje? - Niewielkiemu przesunięciu mogą ulegać lokalizacje przystanków autobusowych - dodaje ZDM. - Ze względu na prace w jezdni zamykane naprzemiennie mogą być przejścia przez ul. Umultowską w rejonie prac. Planowane etapy remontu nawierzchni ul. Umultowskiej: od 4.04 – odc. od ul. Sarmackiej do ul. Wachowiaka / Madziarskiej, pas w stronę centrum

od 7.04 – odc. od ul. Sarmackiej do ul. Wachowiaka / Madziarskiej, pas w stronę Umultowa

od 13.04 – odc. od ul. Lechickiej do ul. Kastylijskiej, zewnętrzne pasy ruchu

od 18.04 – odc. od ul. Lechickiej do ul. Kastylijskiej, wewnętrzne pasy ruchu

od 21.04 – odc. od wjazdu na stację paliw do ul. Sarmackiej, pas w stronę Umultowa

od 27.04 – odc. od wjazdu na stację paliw do ul. Sarmackiej, pas w stronę centrum

Remont na Wieruszowskiej

Zarząd Dróg Miejskich informuje również, że od 3 kwietnia do 22 maja 2023 r. utrudnień trzeba spodziewać się również na ul. Wieruszowskiej, która w związku z kolejnym etapem przebudowy ul. Wieruszowskiej i Namysłowskiej, będzie zwężana przy krawędziach jezdni i budowie ciągu pieszo-rowerowego. W czasie przebudowy wysp na skrzyżowaniu z ul. Namysłowską, od 10 kwietnia zamknięty zostanie skręt w lewo z ul. Wieruszowskiej w Namysłowską, a objazd zostanie poprowadzony ul. Grunwaldzką, Paczkowską, Świdnicką i Żmigrodzką.

Do połowy kwietnia, gdy prace na ul. Namysłowskiej mają się zakończyć, utrzymany zostanie jeden kierunek ruchu w stronę ul. Ząbkowickiej. Trzeba będzie jednocześnie zwolnić: prędkość maksymalna na przebudowywanym odcinku ul. Wieruszowskiej będzie ograniczona do 30 km/h. W miarę możliwości technologicznych utrzymany zostanie dojazd i dojście do posesji.

Budowa przejazdu rowerowego między Pogodną a Chociszewskiego

Rozpoczęła się właśnie budowa przejazdu rowerowego, który połączy ul. Pogodną i Chociszewskiego. To jeden z elementów projektu „Rowerem przez Grunwald na os. Kopernika” należącego do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Droga poprowadzi do przejazdu przez ul. Grochowską (który położony będzie po południowo-wschodniej stronie istniejącego przejścia dla pieszych od strony Łazarza), a po drugiej stronie ulicy zastąpi dotychczasowy chodnik prowadzący do ślepego zakończenia ul. Chociszewskiego. Prace budowlane potrwają do końca maja br., mają kosztować ponad 760 tysięcy złotych.

Jednocześnie przebudowane będą też fragmenty chodników: od wlotu ul. Pogodnej do przejścia dla pieszych przez ul. Grochowską, przez pas rozdziału pomiędzy jezdniami ul. Grochowskiej oraz za przejściem dla pieszych, po jej północnej stronie. Piesi otrzymają m.in. nawierzchnie fakturowe ułatwiające poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku, do tego uporządkowane ma być parkowania w rejonie skrzyżowania ul. Pogodnej i Grochowskiej oraz skorygowane lokalizacje wpustów deszczowych i słupów oświetleniowych.

