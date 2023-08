Nowe udogodnienia dla podróżnych na Lotnisku Chopina w Warszawie. Pierwsze takie rozwiązanie w Europie

Nowe udogodnienia na Lotnisku Chopina to dowód na to, że obsługa podróżnych to priorytet. Dodatkowe opcje, takie jak paczkomat oraz kapsuły do spania, pokazują, że lotnisko ciągle się rozwija i dostosowuje do potrzeb pasażerów.

Adam Jankowski/Polska Press/zdjęcie ilustracyjne