Nowe zasady Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 pod dyktando wojewody. Czas nagli, dlatego radni byli zgodni

Co nakazał wojewoda? Miasto może wymagać od wnioskodawców i głosujących podania jedynie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania. Od osób składających projekty miasto nie może oczekiwać (nawet nieobowiązkowo) podawania adresu mailowego, numeru telefonu, a w przypadku głosujących, podania numeru PESEL.

Jeżeli projekt został niedopuszczony do głosowania, to wnioskodawca może się odwołać także wtedy, gdy złożył wniosek po terminie, nie wypełnił go w całości czy też podał nieprawdziwe dane osobowe. Miasto będzie miało obowiązek publikowania także projektów, które naruszają normy moralne, są obraźliwe.