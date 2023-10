Nowi funkcjonariusze w szeregach wielkopolskiej policji. Ślubowanie złożyło 20 policjantek i policjantów

W środę, 18 października, na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się uroczyste ślubowanie policjantów przyjętych do służby. Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka, który pogratulował młodym ludziom podjęcia decyzji o wstąpieniu w szeregi wielkopolskich policjantów i życzył policjantom jak najlepszych wyników na kursie podstawowym. Komendant podkreślał, że szacunek do siebie nawzajem, do obywatela i przestrzeganie roty ślubowania to najważniejsze rzeczy, o których każdy funkcjonariusz zawsze powinien pamiętać.

Nowo przyjęci funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty ślubowania - „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (...)".

Nowo przyjęci funkcjonariusze podejmą pracę w jednostkach w Kaliszu, Koninie, Czarnkowie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Jarocinie, Kościanie, Pile, Poznaniu, Wrześni i Złotowie.