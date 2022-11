Noworodek spadł ze stolika na porodówce. Prokuratura wszczęła postępowanie wyjaśniające

Jak poinformował Polską Agencję Prasową Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp., zabezpieczono dokumentację medyczną i przesłuchano osoby obecne w sali porodowej szpitala w Kępnie, w której doszło do zdarzenia. Tam urodziła się w sposób naturalny dziewczynka, jednak jej pępowina była zbyt krótka, by położne mogły położyć noworodka na brzuchu matki.

Według informacji uzyskanej przez PAP od Zbigniewa Bery, zastępcy dyrektora ds. medycznych, pielęgniarki postanowiły przełożyć noworodka na stolik, by odciąć pępowinę. Gdy to zrobiły, matka poruszyła się i pociągnęła tym samym dziecko. Dziewczynka spadła ze stolika do pojemnika, kilkadziesiąt centymetrów niżej. Szpital uznał, że wina leży po stronie personelu, choć zdarzenie było niezamierzone.

Dziewczynkę przewieziono na oddział neonatologiczny szpitala w Ostrowie Wlkp., by dokładnie ją zbadać. Tam pozostanie na obserwacji przez kilka dni. Wiadomo, że noworodek doznał urazu twarzoczaszki (u tak małego dziecka puszka kostna jest jeszcze bardzo miękka), choć stan zdrowia dziewczynki jest stabilny, nie pogorszył się i nie widać krwiaków.