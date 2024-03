Nowości Ryanaira z poznańskiego lotniska Ławica! Kolejny samolot w bazie, większa częstotliwość i nowe kierunki! Polecimy do Malagi!

Ryanair ogłasza nowe kierunki lotów z lotniska Ławica w Poznaniu

Dziś, we wtorek 5 marca, na lotnisku Ławica w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Jasona McGuinnessa, dyrektora handlowego Ryanaira. Jak to często bywa w przypadku tego przewoźnika, taka wizyta jest okazją do ogłoszenia nowych kierunków lotów z Poznania.

W tej chwili Ryanair oferuje 38 połączeń z Poznania (łącznie z ogłoszonymi dziś), to dwa razy więcej niż przed pandemią. W sezonie 2024 linia lotnicza oczekuje, że przewiezie z i do Poznania 1,42 mln pasażerów. Jak zapowiedział Jason McGuiness plany przewoźnika dla lotniska w Poznaniu to 42 kierunków!

Zobacz nowe kierunki Ryanaira z lotniska Ławica w Poznaniu ogłoszone 5 marca: