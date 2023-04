Nowy Bon Turystyczny 2023: od kiedy, dla kogo oraz ile wyniesie. Czy szykują się rewolucyjne zmiany? OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Bon Turystyczny 2023: od kiedy, dla kogo oraz ile wyniesie. Czy szykują się rewolucyjne zmiany? Czy w 2023 roku zostanie wprowadzony kolejny Polski Bon Turystyczny? Według Ministerstwa Turystyki to kwestia czasu. Nowy bon turystyczny będzie nie tylko dłużej ważny, ale także będzie miał wyższą wartość. Wielu ekspertów uważa, że świadczenie zostanie podniesione, co przyczyni się do większego wsparcia finansowego dla rodzin podczas wakacji. Jednakże, należy pamiętać, że to tylko spekulacje i ostateczna decyzja zostanie podjęta przez rząd.