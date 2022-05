Nowy budynek onkologii dziecięcej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu prawie gotowy. Zobacz, jak wygląda! [ZDJĘCIA]

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera w Poznaniu jeszcze tego lata przeniesie się do nowo powstałego budynku. Jej lokalizacja szczególnie nie ulegnie zmianie - nowy obiekt stoi bliżej ulicy Szpitalnej niż dotychczasowy. Jak mówią przedstawiciele kliniki, to ważna inwestycja dla całego szpitala. - To duży komfort zarówno dla pacjentów, jak i dla samego personelu - dodają lekarze. Zobacz, jak teraz wygląda nowy obiekt --->

Adam Jastrzębowski