Nowy cykl filmowy w kinie Muza. Musisz zobaczyć te filmy!

Film opowiada o lubuskim winiarstwie, o pasji, ciężkiej pracy, ale też o bogatej historii, która sięga XII wieku. Opowiada przede wszystkim jednak o ludziach.

Winiarze, którzy są bohaterami filmu, opowiedzą w nim, jak współczesność przeplata się z tradycją a pasja z cierpliwością.

Poznamy ich kilku i to nie tylko od strony ich piwniczki. Losy każdego z nich to temat na osobny scenariusz. Jest artystka, Francuz z Szampanii, który był piekarzem, dziennikarz, poeta i przedsiębiorca… Bowiem nie jest to tak naprawdę film o winie, ale o ludziach, o ich pasji i miłości, o ludziach żyjących, ale i o tych którzy służyli tej ziemi przez wieki i o tych, którzy winiarskie tradycje przywieźli gdzież ze wzgórz Podola. - pisze Dariusz Chajewski, dizennikarz Gazety Lubuskiej, która jest odpowiedzialna za produkcje filmu.