Nowy fotoradar w Poznaniu już fotografuje piratów drogowych. Jest tylko jeden problem. Tam mało kto przekracza prędkość

Miejsce, w którym ustawiono fotoradar zostało wyznaczone przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego i zatwierdzone przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. ZDM przygotował miejsce tak, by fotoradar mógł być ustawiony i podłączony do prądu. Instalacja urządzenia na ul. Hetmańskiej możliwa była dzięki porozumieniu zawartym pomiędzy miastem Poznań a GITD. Internauci nie odnieśli się do tej lokalizacji z uznaniem – wskazują, że w tym miejscu, przed światłami mało kto pędzi, a fotoradar bardziej przydałby się przed wiaduktem, gdzie nagminnie przekraczane są ograniczenia prędkości.

- Od stycznia zmienia się taryfikator mandatów – przypomina ZDM. - Za przekroczenie prędkości o 30 km/h będzie trzeba zapłacić minimum 800 zł (choć trzeba się liczyć z wydaniem nawet kilku tysięcy złotych).