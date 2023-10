Nowy las kieszonkowy powstanie na Wildzie - każdy może wziąć udział w jego sadzeniu!

- Las kieszonkowy u zbiegu Hetmańskiej i 28 Czerwca 1956 r. to efekt ubiegłorocznego konkursu o tytuł Polskiej Stolicy Recyklingu, w którym Poznań brał udział - informuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. - Puchar za najefektywniejszą zbiórkę elektroodpadów trafił do innego samorządu, jednak nasze miasto otrzymało od organizatora - Fundacji Odzyskaj Środowisko - 912 drzewek. Część z nich posadzona zostanie w lesie kieszonkowym, a część - 600 sadzonek - będzie przekazana Zakładowi Zagospodarowania Odpadów i trafi bezpośrednio w ręce poznaniaków i poznanianek. Każdy mieszkaniec, który 26 października przywiezie odpady na jedno z trzech Gratowisk, otrzyma sadzonkę drzewa. Są to m.in. sadzonki: lipy, sosny, buku, klonu i dębu. Pierwszych 250 osób, które przyniosą ze sobą elektroodpad, otrzyma w zamian wrzos do posadzenia w ogrodzie lub na balkonie. Przypominamy - Gratowiska są czynne w godzinach 8:00-16:00.