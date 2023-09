Nowy, niezwykły mural w Poznaniu. W ciągu roku zmienia swój wygląd. Zobacz zdjęcia!

- Budynek przeszedł ostatnio metamorfozę - renowację, która przywróciła historyczne piękno elewacji i połączyła klasyczną architekturę z nowoczesną formą sztuki. Całość wykonano z dbałością o dopasowanie kolorystyki muralu do otoczenia i kamienicy. To dla nas więcej niż tylko nowa inwestycja; to wyraz naszej miłości do sztuki i naszego zaangażowania w rozwijanie lokalnej wspólnoty. Ten mural to część naszego dziedzictwa, dodający koloru naszej okolicy i inspirujący do doceniania sztuki w naszym codziennym życiu