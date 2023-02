Nowy podatek turystyczny uderzy w podróżników w 2023 r. Gdzie zostaną wprowadzone opłaty? Tajland, Turcja, Barcelona i inne miejsca

Tajlandia, jedna z ulubionych egzotycznych destynacji polskich turystów zrobi się niedługo nieco droższa. Kraj ogłosił, że wprowadzi podatek turystyczny od czerwca 2023 r.

Opłata turystyczna będzie miała charakter jednorazowego podatku, pobieranego od każdego turysty wjeżdżającego do kraju. Wyniesie 150 batów (ok. 17 zł) od podróżnych przybywających lądem i morzem oraz 300 batów (ok. 38 zł) od pasażerów samolotów.