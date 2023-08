Nowy rok szkolny bez nauczycieli? Szkoły wciąż szukają pedagogów do pracy

- W tym roku mieliśmy 960 wakatów - wylicza Wiesław Banaś, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta Poznania - Najgorsze jest to, że brakuje nauczycieli już nawet w przedszkolach. Są takie w mieście, gdzie brakuje trzech nauczycielek do prowadzenia grup.

Jednak takie rozwiązanie, mimo że pomaga załatać dziury w obsadzie kadrowej szkoły, generuje też kolejne problemy – Dowiedzieliśmy się, że nauczyciel, który miał dostać już plan w innej szkole, nadal go nie otrzymał, w związku z czym nie możemy ruszyć, bo czekamy na kilka przedmiotów. To taki łańcuszek – tłumaczy.

Z czego wynika ten pogarszający się z roku na rok problem ze skompletowaniem kadry nauczycielskiej? Zdaniem wicedyrektora wydziału oświaty w Poznaniu, wpływ na to ma kilka rzeczy.

– Główny problem to wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 3 600zł brutto, nauczyciel, który przychodzi do pracy, po studiach zarabia 3 690 zł brutto. Nauczyciel mianowany, czyli po stażu, 3 890 zł brutto. Z kolei nauczyciel dyplomowany, czyli taki, który jest na samym szczycie swojej kariery, ma podstawy 4 550 zł – tłumaczy Wiesław Banaś.

Potwierdzają to także sami uczący – Takie 3600 brutto oferowane w większość placówek to na rękę jakieś 2500 złotych. To dramat. Za to nie wynajmę mieszkania i nie opłacę go, a gdzie utrzymanie rodziny? – przyznaje nauczyciel z Leszna.