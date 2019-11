Nowy sklep Bio Family w Poznaniu już otwarty. Przy ul. Obornickiej kupisz żywność ekologiczną

Otwarty w sobotę sklep Bio Family przy ulicy Obornickiej w Poznaniu również działa całodobowo i bezobsługowo z dostępem do sklepu za pomocą aplikacji Bio Family, która jest wirtualnym kluczem do drzwi supermarketu. Wejdziemy więc do niego w dowolnym momencie przez 24 godziny na dobę, kiedy nie pracują doradcy klienta - w nocy, każde święto i każdą niedzielę wolną od handlu.

Zakupy można zrobić w sposób tradycyjny w godzinach pracy doradców klienta, wtedy drzwi do sklepu są normalnie otwarte. Supermarkety Bio Family są czynne od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 22.00, w soboty od 9:00 do 21:00, a w niedziele handlowe - od 10.00 do 20.00.