Nowy sprzęt trafił do szpitala w Poznaniu przez... dziurę w ścianie! Zobacz zdjęcia z akcji!

Rezonans magnetyczny ustawiony przy pomocy dźwigu

Urządzenie do diagnostyki obrazowej waży 7,5 tony, dlatego zwyczajne wniesienie go do nowej pracowni mieszczącej się na pierwszym piętrze nie byłoby możliwe. Dlatego też zdecydowano się na wykonaniu otworu w zewnętrznej ścianie budynku, na tyle dużego, aby urządzenie przez nie wnieść.

- To była wyjątkowa operacja zarówno pod względem logistycznym, jak i technicznym. Ze względu na gabaryt oraz wagę magnesu dostawa musiała odbyć się przy użyciu specjalistycznego dźwigu, który przeniósł urządzenie bezpośrednio do pracowni przez specjalnie przygotowany w tym celu otwór w ścianie

- informuje szpital za pośrednictwem serwisu Facebook.