Nowy typ fotoradarów w Polsce! Przekroczyłeś prędkość na drodze? Jest się czego obawiać!

Fotoradary w Polsce. Zmiany na drogach

GITD zarządza ponad 430 fotoradarami, ale żaden z nich nie służy do karania motocyklistów łamiących przepisy. Tacy kierowcy jednośladów pozostają bezkarni, ponieważ zdjęcia robione są z przodu, a więc nie widać na nich tablic rejestracyjnych. To jednak niedługo może się zmienić.

Nowe fotoradary. Motocykliści muszą się obawiać

GITD szykuje się do wymiany łącznie aż 247 starych fotoradarów. Choć głównym powodem jest wiek i zużycie aktualnie wykorzystywanych urządzeń, to dodatkowo nowy sprzęt będzie miał większe możliwości. To z kolei ma przełożyć się na karanie kierowców, którzy do tej pory unikali mandatów z powodu niedoskonałości fotoradarów.

Nowe fotoradary mają mieć możliwość współpracy z dodatkowymi urządzeniami, w tym z dodatkowymi aparatami robiącymi zdjęcie tyłu pojazdu. To będzie oznaczało możliwość wystawiania mandatów motocyklistom i skuterzystom. Mandatu nie unikną kierowcy, obok których znajduje się inny pojazd, gdyż nowe fotoradary będą mogły kontrolować pasy ruchu niezależnie i na raz.