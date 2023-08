Nowy wariant koronawirusa w natarciu. Czy Eris jest groźny?

Świadczą o tym wciąż odnotowywane przypadki zakażeń. W ciągu ostatniej doby w Polsce rozpoznano 49 zachorowań - 34 z nich to nowe przypadki, a 15 to zakażenia powtórne.

A jednak, mimo że wydaje nam się, że wirusa SARS-CoV-2 już nie ma, to on nadal nie daje on za wygraną.

Choć liczba ta może wydawać się niewielka w skali całego kraju, to jednak nie znaczy to, że nie mamy czego się obawiać. Jak donoszą eksperci z całego świata, koronawirus po raz kolejny zmutował. Jego nowy wariant - Eris bardzo szybko się rozprzestrzenia. Odnotowano go już w 45 państwach, m.in. we Włoszech, Irlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Japonii i Chinach. To właśnie tam w ostatnich tygodniach liczba zakażeń wzrosła niemal podwójnie.