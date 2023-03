O kradzieży w katedrze w Gnieźnie słyszała cała Polska. Teraz trafiła na ekrany kin. Premiera filmu "Święty" już w marcu

Fabuła i akcja kryminału opowiadają o prawdziwych wydarzeniach, mających miejsce w latach 80-tych, czyli kradzieży rzeźby Św. Wojciecha z katedry w Gnieźnie w nocy z 19 na 20 marca w 1986 roku. Porucznik Milicji Obywatelskiej, Andrzej Baran, w rolę którego wciela się Mateusz Kościukiewicz, nawiązuje kontakt i współpracę z duchownymi związanymi z katedrą, co nie jest tak oczywiste, ponieważ w tym okresie stosunki kościoła i państwa nie były przyjazne.

Nagrania do filmu odbywały się m. in. w katedrze w Gnieźnie, ale też w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski nagrywano m. in. przy ulicy Święty Marcin. Reżyserem i autorem scenariusza jest Sebastian Buttny, a w rolach głównych zaprezentują się: Mateusz Kościukiewicz, Lena Góra, Dobromir Dymecki, Michał Włodarczyk i Leszek Lichota.

