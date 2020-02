O TYM SIĘ MÓWI: 26-letnia kobieta z podejrzeniem Koronawirusa w krotoszyńskim szpitalu [FILM]

Informacja szybko obiegła Krotoszyn. Aktualnie w szpitalu zamknięte są oddziały. Skontaktowaliśmy się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krotoszynie i wiemy więcej.

Okazuje się, że do szpitala faktycznie trafiła pacjentka z podejrzeniem zarażenia koronawirusem.

- To 26-letnia kobieta, która w dniach 27 stycznia - 4 lutego przebywała na terenach północnych Włoszech. Potem w dniach 17 lutego do 23 lutego przebywała w Stanach Zjednoczonych. Trafiła do szpitala z wysoką gorączką 38,6 stopnia i problemami z oddychaniem. Aktualnie zgodnie z procedurami znajduje się w izolatce - mówi Natalia Snadna.