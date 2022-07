Obcokrajowcy przeważają wśród studentów UAM w Poznaniu? Sprawdziliśmy!

W zeszłym roku akademickim ponad 7 tysięcy osób zostało przyjętych na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie po pierwszej turze rekrutacji na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponad 800 osób to byli wówczas cudzoziemcy, a najwięcej z nich pochodziło z Białorusi. Na niektórych kierunkach Polaków było mniej niż obcokrajowców, taka sytuacja wydarzyła się np. na dziennikarstwie i komunikacji społecznej oraz informatyce.

Podczas tegorocznej rekrutacji niektórzy obawiali się, że dojdzie do podobnej sytuacji.

- Sprawa podobna do tej z roku poprzedniego. Większość miejsc na niektórych kierunkach studiów należy do obcokrajowców. Nie mam nic przeciwko temu, żeby studiowali oni w naszym kraju, ale to niepokojące, gdy znaczna część miejsc jest zajęta przez przyjezdnych z zagranicy