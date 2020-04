Obejrzyj wzruszające zdjęcia pingwinów. Te zwierzęta udowadniają, że miłość rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż wirusy!

Tobias Baumgaertner to fotograf dzikiej przyrody, któremu podczas pobytu w Australii udało się na zdjęciu uchwycić uroczy moment pomiędzy dwoma pingwinami.

Wtedy podszedł do niego wolontariusz opiekujący się pingwinami i powiedział, że siwy pingwin to starsza samica, która straciła partnera i najprawdopodobniej to samo spotkało młodszego samca po jej lewej stronie.