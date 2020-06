Obłoki srebrzyste zachwycają! Rzadkie zjawisko na polskim niebie. Zobacz zdjęcia

Niezwykłe i rzadkie zjawisko można było oglądać na niebie we wtorek, 16 czerwca. Po zachodzie słońca, około godziny 22 pojawiły się tzw. obłoki srebrzyste. To najwyższe chmury widoczne z powierzchni Ziemi, które widać podczas zmierzchu, kiedy słońce jest kilkanaście stopni poniżej horyzontu. Widzieliście obłoki srebrzyste? Zobaczcie je w naszej galerii! A dziś po zachodzie słońca spójrzcie w niebo. Może obłoki zawitają na nim ponownie? Przejdź do galerii --->

