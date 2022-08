Obniżka VAT na żywność została przedłużona. Na liście nie tylko chleb i warzywa. Do kiedy będzie utrzymana obniżka VAT z 5 na 0 proc.?

9 czerwca Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom zawierającą przepisy o wsparciu kredytobiorców. Do ustawy zostały wprowadzone również zapisy wydłużające działanie tarcz antyinflacyjnych, zgodnie z którymi obowiązywać one będą do 31 października br. Natomiast 30 czerwca Senat wniósł poprawki do ustawy i 1 lipca skierowano ją do Komisji Finansów Publicznych.