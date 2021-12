Od 1 stycznia 2022 roku mieszkańcy Poznania zapłacą więcej za dzierżawę nieruchomości od miasta. Podwyżka wyniesie aż 140 procent

W ostatnim czasie mieszkańcy otrzymują pisma od miasta, które dotyczą podwyżek za dzierżawę gruntów miejskich. Chodzi tutaj o ogródki działkowe do 500 metrów kwadratowych, a także o tereny zielone o takiej samej powierzchni. To te dwie pozycje uległy zmianom w stawkach. Reszta pozostaje bez zmian.

Mieszkańcy w tym roku, jak i przez ostatnie lata musieli zapłacić 50 złotych netto ryczałtu za rok dzierżawy gruntów. W nadchodzącym roku będzie to 120 złotych netto, czyli o 140 procent więcej.

- Jest to ogromny wzrost ceny. Zwłaszcza, że przez wiele lat, jeśli były podwyżki, to były to drobne kwoty, które nie były odczuwalne