Od 18 maja działają bary i restauracje. Na jakich zasadach? Sprawdź, ile osób może znajdować się przy stoliku

18 maja będą mogły bowiem wznowić działanie bary i restauracje, zakłady fryzjerskie oraz kosmetyczne . Czyli wszystko to, czego tak bardzo nam brakowało w minionych dwóch miesiącach.

Nic dziwnego, że wiele osób już dziś zastanawia się, co będzie dozwolone, a co nie. Nowy reżim sanitarny określa np. tak szczegółowe kwestia jak wyjście do toalety, kolejki, odległość od stolików i z kim będziemy mogli przy nich usiąść.