Od 28 kwietnia kontrole w polskich domach! Masz świadectwo energetyczne? Będą kary!

Świadectwo energetyczne 2023. Niedługo kontrole dokumentu Możliwe są kontrole. Spodziewaj się zatem, że ktoś zapuka do drzwi, by sprawdzić, czy dopełniłeś obowiązku. Co grozi za brak świadectwa energetycznego? Właściciel nieruchomości może zostać ukarany finansowo.

