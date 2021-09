Od listopada zapłacisz za parkowanie na Śródce, Zagórzu i Ostrowie Tumskim. Pierwsza godzina za 3,50 zł

Wprowadzenie strefy jest odpowiedzią na efekty funkcjonowania jej w centrum, wskazywane przez mieszkańców. Mechanizm jest ten sam co w przypadku Łazarza i Wildy – ich ulice stały się terenami nieformalnych parkingów buforowych dla centrum. Jadący na zakupy, do biur, urzędów czy pubów kierowcy unikali parkowania w ścisłym centrum, w granicach strefy i zostawiali samochody na sąsiednich ulicach, poza zasięgiem parkomatów. Mieszkańcy Łazarza i Wildy, tak jak teraz rejonu Śródki, po prostu nie mogli parkować w pobliżu swoich domów. Rozszerzenie strefy dało im ulgę. Do tego objęcie ulic granicami strefy daje możliwość radom osiedli ubiegania się o wsparcie przy remontach nawierzchni, finansowane właśnie opłatami wnoszonymi przez kierowców.

Granice Strefy Płatnego Parkowania na Śródce, Zagórzu i Ostrowie Tumskim

- Strefa Płatnego Parkowania obejmie obszar ograniczony od wschodu ulicą Podwale, od południa ulicą Wyszyńskiego do mostu Mieszka I, następnie rzeką Cybiną, kanałem Cybiny w kierunku południowym aż do połączenia z Wartą i od zachodu korytem Warty – mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich. - Uruchomienie płatności za postój planowane jest na dzień 2 listopada br.: 1 listopada przypada święto, więc SPP nie będzie wówczas funkcjonować.