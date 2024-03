Od marca płatny wstęp do parku pałacowego w Rogalinie. Znamy ceny biletów!

Ogród i park w Rogalinie - cenny zabytek pod ochroną

W związku z koniecznością zwiększenia ochrony tych terenów i pozyskiwania środków na ich rewitalizację, od 1 marca 2024 roku dostęp do nich jest możliwy tylko przez wejścia z dziedzińca pałacowego z ważnym biletem wstępu.

Ceny biletów wstępu do ogrodu i parku w Rogalinie

Zakup biletu na jakąkolwiek ekspozycję w Muzeum Pałacu w Rogalinie będzie uprawniał do bezpłatnego wejścia do ogrodu i parku. Bezpłatne wejście do ogrodu i parku będzie również przysługiwało mieszkańcom gminy Mosina, posiadającym Mosińską Kartę Mieszkańca.

Bilet normalny kosztuje 5 zł, ulgowy - 2 zł. Uczniowie i studenci (w wieku 7–26 lat) za bilet zapłacą 1 zł.