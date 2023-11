Także w tym roku na biurko prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęły wnioski od koncernów energetycznych w sprawie cen energii dla gospodarstw domowych na przyszły rok.

– Wpłynęły do nas wnioski taryfowe od wszystkich przedsiębiorstw, które są zobligowane do przedłożenia regulatorowi takich dokumentów. Nie odnosimy się do zawartości tych wniosków. Taryfy kalkulują same przedsiębiorstwa i to one jako autorzy wniosków mogą mówić o tym, co zawierają. Taryfy chcemy zatwierdzić do połowy grudnia tak, aby mogły wejść w życie od 1 stycznia 2024