Od poniedziałku, 13 grudnia przez rondo Rataje będą przejeżdżać tramwaje. Wiaduktem w ciągu Kurlandzkiej przejedziemy jeszcze przed świętami

Od 13 grudnia tramwaje przejadą przez rondo Rataje

Na początku nowego tygodnia szykują się kolejne zmiany w tej części miasta. Tym razem będą to zmiany, które mają ułatwić podróżowanie pasażerom MPK oraz kierowcom, którzy narzekali na przeprawę przez to rondo. Od 13 grudnia na trasę powrócą tramwaje linii numer 6 oraz 12, które zaczną kursować przez most Królowej Jadwigi, a także rondo Rataje.

Tramwaj linii 6 z ronda uda się w kierunku ulicy Jana Pawła II na Miłostowo, natomiast 12 skręci w ulicę Zamenhofa w stronę Starołęki. Tramwaje będą w najbliższej przyszłości zatrzymywać się na nowo wybudowanym przystanku “Rondo Rataje”, który zostanie zlokalizowany vis-a-vis pętli autobusowej.

