Od września nowa lista leków refundowanych. Jakie zmiany dla pacjentów?

Niestety, nie zabraknie też podwyżek. Chorzy będą musieli dopłacić aż do 694 produktów - od 0,01 zł do 452,70 zł zł.

Niższe ceny detaliczne brutto wprowadzono dla 363 leków (obniżka od 0,01 zł do 334,52 zł), a wyższe ceny detaliczne brutto dotyczą 665 leków (podwyżka od 0,01 zł do 23,93 zł). Z kolei dla 93 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 7 359,12 zł), a dla 47 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,41 zł do 266,39 zł).