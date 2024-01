Oddaj krew na dworcu w Poznaniu. Krwiobusy wracają!

- W poznańskim RCKiK obecnie najbardziej brakuje krwi grup: 0 Rh- i A Rh-. Zima to czas, kiedy ludzie częściej chorują i nie mogą regularnie odwiedzać punktów krwiodawstwa. To również okres, w którym opady śniegu i oblodzenia podnoszą ryzyko wypadków drogowych - zwiększa się więc również zapotrzebowanie na krew. Dworzec autobusowy Poznań Główny to miejsce, gdzie w ciągu dnia można zaobserwować liczny ruch podróżnych i mieszkańców - informują organizatorzy akcji.