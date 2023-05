"Oddaj nam jezioro". Spór o plażę przy ośrodku Kaskada nad jeziorem Kierskim wciąż trwa. Nie będzie tam kąpieliska

Nieoczekiwane zamknięcie plaży Kaskada

- Hejty na nas były tak duże, bo miasto w oficjalnych komunikatach informowało wszystkich mieszkańców, że to przeze mnie czy przez spółkę nie można przejść do plaży miejskiej, a tej plaży miejskiej tam nie było. Co więcej, nie mogło jej być bez mojej zgody. Za falą hejtu poszło niszczenie ogrodzenia, trucie psa, czy nienawistne napisy w stylu „ty ch... oddaj nam jezioro” , a także zniszczenia

Miejskie kąpielisko na prywatnej plaży

Skoro teren jest prywatny, to skąd wzięło się w tym miejscu publiczne kąpielisko? Do momentu zmiany przepisów, na mocy których jezioro Kierskie, tak samo, jak inne zbiorniki wodne, przeszło na własność Skarbu Państwa, zarówno samo jezioro, jak i kilkumetrowy pas brzegu należał do miasta. Właściciel ośrodka wydzierżawił teren, a w zamian zgodził się na stworzenie w tym miejscu publicznego kąpieliska.

Działalność kąpieliska okazała się dość problematyczna. Brakowało odpowiedniego zaplecza dla samej plaży oraz bezpiecznej drogi dojazdowej do ośrodka.

- Istnienie publicznego kąpieliska w tym miejscu jest bardzo utrudnione, ponieważ działka nie ma dostępu do drogi publicznej, a ponadto miasto uchwaliło w tym miejscu plan zagospodarowania przestrzennego, który wprost zakazuje postawienia jakiejkolwiek infrastruktury dla obsługi kąpieliska, nawet toalet czy prysznica. Co więcej, zakazuje również oddzielenia kąpieliska publicznego od przestrzeni hotelowej

- opisuje sytuację adw. Grzegorz Koźmicki, pełnomocnik właściciela Kaskady.

To prowadziło do sytuacji, w której plażowicze musieli korzystać z toalet w restauracji. Zdarzały się także przypadki wtargnięć do pokoi hotelowych, co było kłopotliwe dla gości. Ponadto w sezonie droga dojazdowa do ośrodka, niebędąca drogą publiczną, była całkowicie zastawiona samochodami, co utrudniało, przykładowo, dojazd do ośrodka karetki pogotowia. Z tego względu podczas jednej z interwencji musiano użyć śmigłowca LPR.