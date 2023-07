"Oddech dla mam", czyli czas dla opiekunek dorosłych osób z niepełnosprawnościami

Opiekunki dorosłych dzieci

W odpowiedzi na tę sytuację powstał projekt „Oddech dla Mam”, który jest prowadzony przez fundację TAKpełnosprawni. Inicjatywa zakłada, że raz w miesiącu mamy dorosłych dzieci z niepełnosprawnością mogą spotkać się w Poznaniu we własnym gronie i skorzystać z przygotowanej specjalnie dla nich oferty kulturalno-rozrywkowej. Do tej pory mamy mogły spotkać się już dwa razy, w maju i w czerwcu. Celem projektu nie jest organizacja jednorazowego spotkania, a zbudowanie pomiędzy matkami trwałych więzi i regularne wsparcie ich w regeneracji.

Większość mam osób z niepełnosprawnościami utrzymuje kontakty tylko z najbliższą rodziną, czasami z sąsiadami. Z upływem lat tracą kontakt ze znajomymi, koleżankami i nawet jeśli pojawi się jakakolwiek możliwość wyjścia do kina czy do teatru, okazuje się, że nie mają z kim tam pójść, więc i z tego rezygnują

Nie możemy zmienić w magiczny sposób całego systemu wsparcia mam-opiekunek dorosłych dzieci z niepełnosprawnościami. Ale możemy wykonać w ich stronę prosty gest, który da im przyjemność w codziennych trudach. Organizowane przez nas spotkania w ramach projektu „Oddech dla mam” mają pełnić właśnie taką rolę

– tłumaczy Agata Robińska, prezeska Fundacji TAKpełnosprawni oraz inicjatorka tego projektu.

Aby było to możliwe, fundacja TAKpełnosprawni szuka kolejnych partnerów gotowych do przyłączenia się do realizacji tej misji. Jeśli możesz zaprosić mamy do siebie, zaproponować aktywność lub chcesz wesprzeć inicjatywę finansowo i pomóc w realizacji ich potrzeb, marzeń, należy napisać na [email protected]. Kobiety, które miałyby ochotę wziąć udział w takim przedsięwzięciu, proszone są o kontakt z fundacją.

