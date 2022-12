Oddział neonatologii dziecięcej w Poznaniu będzie nosił imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Jest to kolejny oddział neonatologii w Polsce nazwany imieniem WOŚP. Wyróżnienie otrzymują te jednostki, które odznaczają się zaangażowaniem w leczeniu pacjentów, z wykorzystaniem sprzętu ufundowanego przez WOŚP.

- Jak widzimy, że na obdarowanym wydziale dzieje się dobrze, a pomysłodawcy wykazują się ogromnym zaangażowaniem, to wtedy zgadzamy się na nadanie takiej nazwy czy to oddziałowi, czy to skwerowi, ulicy, czy rondu