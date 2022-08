Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży zacznie działać w szpitalu HCP w Poznaniu. Zastąpi gnieźnieńską "Dziekankę"

- Zgodnie z okresem wypowiedzenia umowy psychiatria dziecięca w "Dziekance" miała funkcjonować do końca lipca. Na naszą prośbę dyrekcja szpitala zgodziła się na przesunięcie tego terminu prawie do końca sierpnia, żebyśmy mogli przeprowadzić postępowanie konkursowe i wyłonić podmiot, który podjął się tego wyzwania - dodaje.

Od czasu ataku Rosji na Ukrainę do Wielkopolski przybyło wielu uchodźców. Wśród nich są także lekarze, którzy w wielkopolskich placówkach medycznych znaleźli zatrudnienie.

Opieka psychiatryczna w Wielkopolsce

W całej Wielkopolsce obecnie działają trzy oddziały psychiatryczne dla pacjentów do 18 roku życia. Dwa z nich w Szpitalu Klinicznym im. Jonschera w Poznaniu i jeden w gnieźnieńskiej "Dziekance". Oferują one łącznie 75 łóżek. Po 28 sierpnia nie zmieni się ani liczba oddziałów, ani łóżek psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, zachowana zostanie także ciągłość dostępu do tego rodzaju leczenia.