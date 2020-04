Odnawianie balkonu lub tarasu bez wychodzenia z domu. Efekt ucieszy każdego i utrzyma się do późnej jesieni

zobacz galerię (2 zdjęcia) Meble z technorattanu są wytrzymałe i nie wymagają kłopotliwej konserwacji Keter zobacz galerię (2 zdjęcia)

Balkon porośnięty bujną roślinnością nie wymaga ani wielkich nakładów, ani lat oczekiwania. Minipergola w wydaniu balkonowym, eksponująca pnącza lub rośliny o zwisających pędach to efektowne rozwiązanie. Można po prostu kupić kratkę (do zamówienia z dostawą do domu w marketach budowlanych lub sklepach ogrodniczych), ale można też taką konstrukcję przygotować samemu.