Oficjalnie: Koniec bojkotu grup kibicowskich Lecha Poznań. Kocioł wraca na mecz z Wisłą Kraków! "Idziemy na kompromis. Niech klub to doceni"

- Dopóki nasz postulat nie zostanie zrealizowany, to nie wrócimy na trybuny, nawet gdy będzie to już możliwe. Oczywiste jest, że tęsknimy za powrotem na stadion, ale nie będzie on możliwy gdy osoby odpowiedzialne od lat za porażki i brak sukcesów naszego klubu będą dalej w Lechu Poznań, nawet na jakiś starannie poukrywanych stanowiskach [...] Żądamy zatrudnienia specjalistów, a nie przydupasów i klakierów, którzy tylko przytakują - nie znającemu się zbytnio na profesjonalnej i poważnej piłce - młodemu prezesowi - napisano wówczas w kwietniowym oświadczenie.

- Jest to wspólna decyzja wszystkich grup kibicowskich. Większość naszych postulatów została spełniona. Nie ma już w klubie trenera przygotowania fizycznego, transfery zostały poczynione na godnym poziomie. Zdecydowaliśmy, że to jest już ten czas, kiedy należy wrócić na trybuny. Idziemy na kompromis wobec osoby dyrektora sportowego. Niech klub to doceni. Bez nas, bez dopingu Kotła, mecze na Bułgarskiej są po prostu do dupy! Wszyscy bez wyjątku, obowiązkowo stawiają się w Kotle! Pokażmy całej Polsce absolutny TOP! Z fanatycznym pozdrowieniem Grupy Kibicowskie - czytamy.