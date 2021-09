Ognisko groźnego wirusa w Poznaniu. Weterynarze apelują: szczepcie swoje psy i koty przeciwko wściekliźnie!

Co szczególnie istotne, nie wolno dotykać chorych lub nieżywych zwierząt, a jeśli zobaczy się takie, należy niezwłocznie poinformować o tym straż miejską. Zagrożone obszary mają być oznakowane specjalnymi komunikatami. Obostrzenia będą obowiązywać do odwołania.

Obostrzenia obowiązują od Moraska, przez Umultowo aż do Warty oraz na znacznej części Jeżyc i na fragmencie Sołacza. Na tym terenie psy powinny być wyprowadzane w kagańcu i na smyczy, a koty nie powinny być swobodnie wypuszczane z domów, należy też unikać kontaktów z dzikimi zwierzętami. Nie mogą się też odbywać żadne imprezy z udziałem zwierząt, np. wystawy czy konkursy.

50 mln zł dla poznańskiego osiedla. Do końca roku powstanie 12 tysięcy lokali!

Powiatowy Lekarz Weterynarii nakazał zaszczepić wszystkie psy na zagrożonym terenie. Weterynarze zachęcają jednak, by koniecznie zaszczepić psy i koty, szczególnie te, które wychodzą z domu, w całym Poznaniu.

Szczepcie psy i koty!

Przyczyną wścieklizny jest wirus. Choroba przenosi się ze zwierząt na człowieka, jednak głównym rezerwuarem wirusa są zwierzęta, w tym m.in. psy, wilki, lisy, nietoperze, wiewiórki, sarny i koty. Wirus przenoszony jest ze śliną, a do zakażenia człowieka dochodzi poprzez ugryzienie przez zwierzę lub bezpośredni kontakt śluzówek, lub uszkodzonej skóry ze śliną zakażonych zwierząt.

Okres inkubacji wirusa trwa od 3 do 8 tygodni, a czasem nawet dłużej. Pierwszymi objawami są bóle głowy, gorączka, nudności, niepokój, podniecenie czy obrzmienie skóry wokół miejsca ugryzienia. Później pojawiają się: porażenia mięśni i śpiączka. Charakterystycznym objawem wścieklizny u człowieka jest wodowstręt i światłowstręt. Warto jednak podkreślić, że w przypadku wystąpienia objawów, może być za późno na pomoc. Ważne więc, by po ryzykownym kontakcie od razu zgłosić się do lekarza, który poda odpowiednie leki. Aby temu zapobiec, należy wyszczepić możliwie najwięcej zwierząt.