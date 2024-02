Ogólnopolska „Żałoba 146 rodzin” w dniu Światowego Dnia Walki z Depresją OPRAC.: Marta Siesicka-Osiak

W 2022 r. w Polsce życie odebrało sobie 146 dzieci. Tyle, ile miejsc mają trzy autobusy szkolne. mat. prasowe

W piątek 23 lutego wiele polskich miast opuści flagi samorządowe do połowy masztu lub przywiesi do nich kir, jako znak symbolicznej żałoby po samobójczych śmierciach dzieci. Tylko w ubiegłym roku w Polsce życie odebrało sobie 146 młodych osób w wieku od 7 do 18 lat. Najwyższy czas, aby dostrzec, jak ogromna to strata i systemowo pomóc wszystkim dzieciom w kryzysach psychicznych – podkreśla Fundacja Słonie na Balkonie, organizator ogólnopolskiej kampanii „Żałoba 146 rodzin”.