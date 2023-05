Ogólnopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. "Praca nad człowiekiem jest najtrudniejsza" mówiła Izabela Zeiske

Pierwsze spotkania z dziećmi, nie dają nigdy pełnego obrazu, jak dziecko funkcjonuje w społeczeństwie. By tak naprawdę poznać dziecko potrzeba czasu, godzin rozmów i wsparcia ze strony placówki, w której mieszka dziecko.

-Stramy się towarzyszyć naszym dzieciom w ich codziennym życiu. Ich problemy są naszymi. Zanim znaleźliśmy złoty środek na wspólne życie musieliśmy się zmierzyć z kilkoma problemami. Dzieci trafiające na pierwsze spotkania z rodziną są szkolone, by dobrze się zachowywać. Uczy się je w placówkach takiego zachowania, by przypodobać się rodzinie, co jest oczywiście okropne. Bo nawet zwierzątko nie musi się przypodobywać, by zostało kochane. Później takie rzeczy wychodzą w życiu codziennym- opowiadała Izabela Zeiske