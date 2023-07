Ogórki małosolne na sucho? Bez zalewy? Tak, to możliwe - stosujemy ten przepis każdego lata - zapoznajcie się z nim!

Ogórki małosolne, to, zdecydowanie, smak lata i prawie każdy za nimi przepada. Są mniej wyraziste od ogórków kiszonych metodą tradycyjną i nie są tak kwaśne. Jeśli nigdy nie przygotowywaliście małosolniaków metodą "na sucho", to polecamy się z przepisem.

Jakie efekty daje zakiszanie ogórków bez wody?

Co można do nich dodawać?

Wszystko zależy od preferencji smakowych. Oprócz tradycyjnych dodatków, typu czosnek, chrzan, czy koper, można do nich dorzucić liście wiśni, czy śliwy. Dodatki stosuje się w taki sposób, jak do normalnego kiszenia w zalewie.

Czas na przepis

Ogórki płucze się i obcina obie końcówki. Chrzan i czosnek należy obrać i pokroić na mniejsze kawałki. Wszystko razem wrzuca się do foliowego woreczka - ogórków nie przesusza się. Czas na sól i inne przyprawy, czy preferowane dodatki - wrzuca się je również do worka, który teraz trzeba mocno zawiązać. Wszystko razem miesza się potrząsając zawartością worka i pozostawia się na 2 - 3 godziny. Następnie chowamy worek do lodówki, najlepiej na całą noc, a rano delektujemy się smakiem ogórków małosolnych.