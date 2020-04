Ograniczenia ws. koronawirusa wprowadzono bezpodstawnie? "Jeśli policja ukarze nas niesprawiedliwie, radzę nie przyjmować mandatu"

Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski: - Słyszałem różne opinie na temat legalności rozporządzenia. Ja tej sprawy nie badałem i jej nie przesądzam. Zwrócę jednak uwagę, że rozporządzenie z 31 marca odnosi się do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ta ustawa z 2008 roku powstała za czasów koalicji PO-PSL. Przez lata nikt jej nie kwestionował, mimo że pozakonstytucyjnie wprowadzono w niej stan epidemii jako kolejny ze stanów nadzwyczajnych. Teraz po tę ustawę sięgnięto i sądzę, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej jesteśmy, że są do tego podstawy.

31 marca władze ogłosiły nowe rozporządzenie ograniczając prawa obywatelskie z powodu epidemii koronawirusa. Na przykład "bez ważnego powodu" nie należy wychodzić z domu. Wiele osób zwraca uwagę, że rozporządzenie nie ma podstaw prawnych. Co na to politycy rządzącej koalicji?

- Nie wzywam do anarchii, apeluję do wszystkich o zdrowy rozsądek i pozostanie w domach. Jeśli jednak ktoś w ważnej sprawie wyjdzie na zewnątrz i zostanie jego zdaniem niesprawiedliwie ukarany przez policję, radzę nie przyjmować takiego mandatu. Sprawa trafi do sądu i są duże szanse, że obywatel wygra taką sprawę

- Doszło do sytuacji, że policjant będzie interpretował, co Rada Ministrów miała na myśli. Przecież to absurd. Ja na przykład zamówiłem wędliny na święta i muszę po nie jechać 50 kilometrów. Czy to ważna sprawa? Dla mnie tak oraz dla wędzarza, który oczekuje na zapłatę. Jak to oceni policjant, jeśli mnie zatrzyma? Tego nie wiem. Takie rozważania pokazują tylko jeden z absurdów tego rozporządzenia – dodaje Jacek Tylewicz.

O bezpodstawności przepisów mówi również prof. Andrzej Stelmach, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.