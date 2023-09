Ogród jordanowski przy ulicy Solnej w Poznaniu będzie miał budynek ze świetlicą. Trwa modernizacja

Zobacz też: Przebudowa Świętego Marcina w Poznaniu zakończy się jeszcze w tym roku. Finisz prac jest już bliski

- Ogrody jordanowskie to miejsca zabawy, relaksu i edukacji dla najmłodszych - podsumowują PIM. - Teren przy ul. Solnej to jeden z najstarszych tego typu ogrodów w Poznaniu i wartościowy dla centrum miasta teren zielony. Trwające prace budowlane to jeden z etapów realizacji całego zadania. W kolejnym nowe pomieszczenia będą mogły zostać urządzone jako świetlice, w których będą odbywać się zajęcia sportowe i warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. We wnętrzach przewidziano też miejsce na szatnie, toalety i magazyn.