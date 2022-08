Ogromna kolejka przed MTP w Poznaniu. Stoją w upale po darmowe bony. Kto może je dostać? [ZDJĘCIA]

- Dzięki Funduszom Norweskim i EOG od lat realizujemy w Polsce programy wpływające na rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju. Wobec agresji Rosji na Ukrainę postanowiliśmy – w porozumieniu i za zgodą państw EFTA/EOG – podzielić się środkami przypadającymi Polsce, z naszymi sąsiadami. Łącznie 5 mln euro przeznaczonych zostanie na pomoc medyczną dla szpitali w Ukrainie oraz wsparcie uchodźców z Ukrainy napływających do Polski. Cieszę się, że dzięki naszej współpracy z PCK bony pomocowe o łącznej wartości 4,5 mln zł wkrótce trafią do ukraińskich rodzin w potrzebie. Niech to będzie kolejnym wyrazem naszej solidarności z narodem ukraińskim – mówi Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.