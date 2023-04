Ogromny 770-kilogramowy tort na urodziny Poznania. Do jego produkcji zużyto niemal pół tony śmietany!

Wielkie ciasto na urodziny Poznania

Ciasto jest o smaku migdałowym, ozdobione rogalami świętomarcińskimi i falami nawiązującymi do Warty przepływającej przez miasto. Tort waży 770 kilogramów - czyli dokładnie tyle, ile lat minęło od lokacji Poznania na lewym brzegu Warty.

Czytaj też: Wielki tort i barwny korowód. Tak miasto uczci 770-lecie Poznania. Co jeszcze zaplanowano?

Tak dużego ciasta nie dało się upiec w całości, dlatego cukiernicy musieli przygotować aż 117 mniejszych blach wypieków. Zużyli do tego 130 kilogramów mąki poznańskiej, 185 kg jajek i ok. 60 kg cukru. Do dekoracji i przełożenia tortów potrzebne będzie blisko pół tony śmietanki-kremówki.