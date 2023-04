Ogromny remont w centrum Poznania na finiszu. Tak wygląda z lotu ptaka!

Prace w centrum Poznania są coraz bardziej zaawansowane i mają zakończyć się do do połowy 2023 roku. To oznacza, że już niedługo bimby znowu będą kursowały między mostem Teatralnym a placem Cyryla Ratajskiego. Przejdź do kolejnego zdjęcia --->

Poznańskie Inwestycje Miejskie