OKI C844 – nowy wymiar druku

Drukarka C844 przypomina w pewnym sensie smartfon. Dziś mobilny telefon służy do przeglądania internetu, poczty, oglądania filmów, płacenia rachunków, grania w gry i wielu innych funkcji. W efekcie użytkownik ze zdziwieniem zauważa, że przeglądanie poczty czy słuchanie muzyki zostało przerwane przez nadchodzące połączenie telefoniczne. Sygnał telefonu to ostatni bastion przypominający o pierwotnym przeznaczeniu urządzenia. Drukarka C844 może służyć jako alternatywa dla cyfrowych drukarni przy produkcji banerów czy profesjonalnych materiałów graficznych, reklamowych, informacyjnych. To małe wielkie urządzenie drukujące w formacie A3 i rozdzielczości 1200 dpi spełni się w każdej roli i dopiero widok czarno-białego dokumentu A4 w podajniku uświadamia użytkownikowi, że dysponuje także drukarką biurową.

Drukarka wczoraj i dziś

Do czego służy drukarka? Pytanie może wywołać zdziwienie, bo to tak, jakby pytać do czego służy np. czajnik. Ale czy na pewno jest to pytanie retoryczne? W przypadku czajnika – tak. Służy on do gotowania wody i raczej do niczego innego. Dawno temu w pewnej redakcyjnej kuchni nad czajnikiem wisiał apel: „proszę nie gotować parówek w czajniku”. To świadczy o próbach nowego spojrzenia na ten przyrząd, jednak pomysł się nie sprawdził. Przydała się za to drukarka, która była w tamtym przypadku nośnikiem ważnej i potrzebnej informacji. Być może w ten sposób narodził się pomysł drukowania reklam i informacji o produktach w sklepach. Od tamtej pory funkcja czajnika nie uległa zmianie, za to drukarki – bardzo. Niewątpliwie najlepszym tego przykładem jest konstrukcja OKI C844. Jest ona doskonałym przykładem kwestionującym cały szereg stereotypów związanych w szczególe ze sprzętem drukującym, zaś w ogóle jest dowodem nieprawdziwości powiedzenia, że jeśli coś jest do wszystkiego, to znaczy, że jest do niczego. Ale po kolei.

Wbrew stereotypom

Urządzenie to przełamuje kilka stereotypów dotyczących „cywilnych” drukarek. Pierwszym jest właśnie profil biurowy – jeśli urządzenie jest przeznaczone do druku dokumentów to z urzędu wyklucza go z zastosowań profesjonalnych jak np. kolorowych banerów na różnych mediach. OKI C844, jak zresztą jej bracia mniejsi – C824 u C834 – jest urządzeniem które łączy obie cechy.